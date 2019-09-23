Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 12 il ve KKTC'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7'si muvazzaf asker 24 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.