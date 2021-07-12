İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2021 Pazartesi / 2 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kilise kapısının üzerine çıkıp oyun oynadılar
Güncel

Kilise kapısının üzerine çıkıp oyun oynadılar

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki topladı.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
ABONE OL

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olaya şu ifadelerle tepki gösterdi: Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.