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''Kilis'e roket düştü'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kilis'e roket düştü” iddiasını yalanladı.

22 Ocak 2024 Pazartesi 01:36 - Güncelleme:
''Kilis'e roket düştü'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kilis'e roket düştü" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kilis'e roket düştü" iddiası doğru değildir. Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Namlulu Roketatarlarla (ÇNRA) terör noktalarını hedef almaktadır. Operasyonlar öncesi veya sonrasında Suriye tarafından ateşlenen herhangi bir roketin Kilis'e isabet etmesi söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
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