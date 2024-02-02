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Kilise saldırısında yeni gelişme: 25 kişi terör suçundan tutuklandı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA2 Şubat 2024 Cuma 01:05 - Güncelleme:
Kilise saldırısında yeni gelişme: 25 kişi terör suçundan tutuklandı
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin 34 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 'Pazar Ayini' sırasında kar maskeli 2 şüpheli, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirmesiyle yaklaşık 7 buçuk saat ifade veren şüphelilerden 13'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, 21'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı soruşturmasında 25 kişinin tutuklandığını, 9 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, kilisede bulunan Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında;

Aralarında kilisede ateş açarak vatandaşımızın ölümüne neden olan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de olduğu 2️5 şüpheli hakkında 'örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme' suçlarından tutuklama kararı, 9️ şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir.

Olayla ilgili adli soruşturma, kapsamlı şekilde devam etmektedir.

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