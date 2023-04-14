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Kilis'te ağır hasarlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü.

AA14 Nisan 2023 Cuma 15:49 - Güncelleme:
Kilis'te ağır hasarlı bina çöktü
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Şeyh Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokaktaki 4 katlı binada çökme meydana geldi.

Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Binanın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Çevredeki bir vatandaş, binanın yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, binadan sesler gelmesi üzerine çevredeki vatandaşların, hasarlı binada olduğu iddia edilen kişi veya kişilere dışarı çıkın diye seslenmesi, binan çökmesi sırasında yaşanan panikle vatandaşların koşuşturması yer aldı.

Görgü tanıklarından Halil Korkut, AA muhabirine, 3-4 hurdacının binada olduğunu ve çökmeden önce bu kişilerin balyozla demir çıkarmaya çalıştığını gördüklerini, çökme öncesinde de söz konusu kişilerin dışarı çıktığına dair bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Olay yerine gelen Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da çalışmaları takip etti.

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