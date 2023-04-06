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Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğu, su kuyusunda ölü bulundu.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber
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Önceki gün öğle saatlerinde Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'taki evinden okula gitmek için ayrılan Gina Mercimek, okul çıkışında eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, ailesiyle aynı sokakta oturan şüpheli H.B'ye ait 2 katlı bir evin avlusundaki su kuyusunda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cesedi, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.

Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği'ne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösteren vatandaşları sakinleştirdi.

Kalabalık daha sonra dağıldı.

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