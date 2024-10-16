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  • Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Güvenlik kaynakları: Karşılık verildiği doğru değil
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Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Güvenlik kaynakları: Karşılık verildiği doğru değil

Suriye tarafından gelen iki havan topu Kilis sınırına düştü. Konu hakkında güvenlik kaynakları, 'Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir.' açıklamasında bulundu.

İHA-AA16 Ekim 2024 Çarşamba 20:12 - Güncelleme:
Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Güvenlik kaynakları: Karşılık verildiği doğru değil
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmada sınırı aşan 2 havan mermisi Kilis'in Akıncı köyündeki mayınlı araziye düştü.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Çatışmaya ilişkin güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada ise "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

DMM: SINIRLARIMIZA YÖNELİK SALDIRI BULUNMAMAKTADIR

Söz konusu gelişmeye ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) ise "Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" açıklaması yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

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