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Kilis'te terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Kilis'te terör operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ, PKK/YPG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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