Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu değerlendirilen bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.