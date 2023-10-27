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Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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