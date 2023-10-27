Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.