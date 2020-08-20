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Kilis'te vahşet! Kayınvalidesini öldürdükten sonra betonun altına gömdü

Kilis'te kan donduran bir olay yaşandı. Cani damat, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdü.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:48
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Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunulmuştu.

Kayıp ilanı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan’ın damadı şüpheli M.E.A.’yı (35) sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak’taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı. M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.

Olayın haber alınmasından sonra olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan tarafından soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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