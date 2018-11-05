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Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı kapatıldı

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere kapatıldı. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır kapısının teknik nedenlerle ticari geçişlere kapatıldığı bildirildi.

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Açıklamada, sınırdan sadece Suriye tarafındaki Türkiye plakalı boş tırların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, "Suriye'ye ihracat yükü taşımak üzere Çobanbey Gümrük Kapısı'nda sıra bekleyen sürücülerimizin ve ihracatçılarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirler alınmış olup, söz konusu araçlar Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan gümrük hizmeti alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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