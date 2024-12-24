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Kilis'teki skandalda ikinci perde! Hendekli intikam sonrası araçlar mahsur kaldı

Off-road tutkunu Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentteki turnuva için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. müdüründen jeneratör istedi; olumsuz cevap alınca şirketin girişini kepçelerle kazdırdı. AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise skandala tepki gösterdi, keyfi kazı çalışmasıyla EDAŞ araçlarının otoparkta mahsur kaldığını açıkladı.

Akşam Gazetesi24 Aralık 2024 Salı 08:43 - Güncelleme:
Kilis'teki skandalda ikinci perde! Hendekli intikam sonrası araçlar mahsur kaldı
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AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in Off-road turnuvası için jeneratör talebini geri çeviren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) il müdürlüğünün otopark girişinin önünde, kazı çalışması yaptırmasına tepki gösterdi.

Hakan Bilecen

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dal, yaptıkları araştırmada Bilecen'in keyfi uygulamasıyla EDAŞ, bakım araçlarının otoparkta mahsur kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Belediye Başkanımıza soruyorum; herhangi bir mahallede, köyde veya bir fabrikada, oluşabilecek elektrik arızası nedeniyle Toroslar EDAŞ arandığında, binanın önündeki keyfi kazı çalışması sebebiyle arıza ekipleri çıkamazsa ve bundan dolayı vatandaş mağdur olursa veya can ve mal kaybı yaşanırsa bundan kim sorumlu olacak ?"

Ahmet Salih Dal

KABLO ARIZASI YOK

Akşam Gazetesi'nin belediye ile EDAŞ arasındaki jeneratör gerilimini gündeme getirmesinin ardından, kurumun önünde dün de hareketlilik yaşandı. Kilis Belediyesi zabıta ekipleri EDAŞ'ın önüne gelerek, otopark duvarının kaldırımı işgal edip etmediği yönünde ölçüm yaptı.

Ardından iş makinaları ve Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, EDAŞ'ın önünde yeni kazı çalışması başlattı. EDAŞ yetkilileri, belediye ekiplerinin 'kablo arızası var' dediğini, arıza olması halinde ilk başta kendilerinin haberinin olması gerektiğini söyledi. EDAŞ, kazı yapılan yerde herhangi bir kablo arızasının olmadığını belirtti.

Ret cevabını hazmedemedi

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