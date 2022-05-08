''Kilit kavşak'' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun birleştiği noktada yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Kara yolları ekipleri de bayram süresince Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.