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''Kilit kavşak'' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşların dönüşe başlamasıyla 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gözlendi.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme:
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Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun birleştiği noktada yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Kara yolları ekipleri de bayram süresince Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

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