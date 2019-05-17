Kilo verme hedefiyle başladı şampiyon oldu

Mardin'de işçi bir babanın kızı olan Saylağ, iki erkek kardeşini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan judo kursuna kaydetti.

Kardeşlerini izlerken judoya ilgi duyan Saylağ, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla bu sporu yapmaya karar verdi.

Judo antrenörü Cüneyt Sayalgı'nın desteğiyle judoya başlayan Saylağ, katıldığı 10 turnuvada 34 maçın 28'ini kazandı.

Nahide Saylağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de geçen yıl gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonası'nda ve Eskişehir'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci, Karadağ'ın Niksic kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

"Bu kilo ile başaramazsın." diyenlere inat başarısıyla göz dolduran milli judocu Saylağ, Türkiye Ümitler Şampiyonası'nda da derece elde ederek Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına gitmeye hazırlanıyor.

- "Kilolu olduğum için judoya başlamak istedim"

Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencisi Saylağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki erkek kardeşini götürdüğü salonda judoyla tanıştığını belirtti.

"Hareketli bir spor olduğunu öğrenince, kilolu olduğum için judoya başlamak istedim." diyen Saylağ, bu sayede kilo vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Nahide Saylağ, zamanla katıldığı müsabakalarda art arda madalyalar kazanmaya başladığını, gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı daha da hırslandığını anlatarak, "Çalışma hırsı olunca bunu başarıya dönüştüreceğimi düşündüm. 12 yaşında judoya başladım. Kahverengi kuşağım. Artı 70 kiloda yarışıyorum. Şampiyon olup milli takıma seçildim. Sonra kamp süreci başladı." dedi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da iyi dereceler elde etmek için ter döktüğünü aktaran Saylağ, şu an ümitler kategorisinde olduğunu kaydetti.

Saylağ, çevresindeki insanların kilolarından dolayı böyle başarılar elde edeceğine inanmadığını ifade ederek, ancak kendisine olan inancından hiç vazgeçmediğini anlattı.

Dereceler elde ettikçe herkesin desteğini almaya başladığını vurgulayan Saylağ, "Başlarda 'Yapamazsın.' diyorlardı. Ama ben başaracağıma inandım. Kendine inanırsan her şeyi yapabilirsin. Şimdi de dünya şampiyonluğuna inanıyorum. Haftanın her günü çok sıkı antrenman yapıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek. Hazırlık maçları yapıyoruz. Günde ortalama 2,5 saat çalışıyoruz. Hedefim 2020'de Türkiye Ümitler Şampiyonası'nda dereceye girip, ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonları ile olimpiyatlarda temsil etmek." şeklinde konuştu.

Hayatını olumlu etkileyen judoyu çok sevdiğini anlatan Saylağ, başarısında moral ve motivasyon sağlayan hocasının büyük payı olduğunu dile getirdi.

Saylağ, herkese spor yapmalarını tavsiye etti.

Judoda Türkiye şampiyonu olan arkadaşı Fırat Demirkıran da Saylağ'ın son derece pozitif düşenen güçlü bir sporcu olduğunu belirtti.

Saylağ'ın gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Demirkıran, "İnşallah birlikte daha iyi dereceler elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Judo antrenörü Cüneyt Sayalgı da 1983 yılında başlayan judo hayatında kazandığı tecrübeleri gençlere aktarmak için çaba gösterdiğini anlattı.

Mardin'de gençlerin judoya ilgi gösterdiğini, çok yetenekli sporcuların bulunduğunu anlatan Sayalgı, belirledikleri büyük hedeflere varmak için azimle çalıştıklarını kaydetti.

Sayalgı, şöyle konuştu:

"Nahide ilk geldiğinde hobi olarak bakıyordu. Sonra kendini fark etti, biz de onu keşfettik. Çok azimli bir şekilde çalışıyor. Çok kısa sürede Türkiye dereceleri, bölgede birincilikleri ve Balkan Şampiyonası'nda üçüncülüğü oldu. Şimdiki hedefimiz önce Ümitler Türkiye şampiyonluğunu kazanmak, ardından Avrupa Kupası var. Daha sonra daha da ilerlemeye çalışacağız."

Sayalgı, judonun bir şiddet sporu olmadığını, gençlerin judoyla tanışmasını istediklerini belirterek, bu sayede olumlu birçok etkisinin hissedileceğini sözlerine ekledi.