Kilometrelerce kuyruk oluşmuştu! Önlemler artırıldı

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 10:02
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla 30 ekip ve 82 trafik personeli görev yapıyor.

Güzergahta bulunan 7 ana ışıklı kavşakta ekiplerce gerekli tedbirler alınarak, trafik yoğunluğu en aza indirilmeye çalışılıyor.

Kent genelinde ise 79 trafik ekibinde 444 trafik personeli denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Açıklamada, vatandaşların trafikte geçirdiği süreyi azaltmak, güvenli ulaşımı sağlamak ve bayram tatili süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve görevli personelin uyarı ile işaretlerine dikkat etmelerinin önem taşıdığı bildirildi.

