31 Ocak 2026 Cumartesi
Kilometreleri aşan başarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu Gayret ve Liderlik Sergisi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreni öncesinde Gayret ve Liderlik Sergisi'ni birlikte gezerek sergide yer alan çalışmaları inceledi.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol eşiğinin aşılması dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde Gayret ve Liderlik Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu, sergide yer alan bölümleri gezerek eserleri tek tek inceledi.

Sergi alanında; mozaik, fotoğraf, resim ve dokuma çalışmalarının yanı sıra, geçmiş açılış törenlerinde kullanılan makaslardan oluşan özel bir bölüm yer aldı. Karayolları projelerinin ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüller de sergide ayrı bir bölümde sergilendi.

Türkiye'nin ulaştırma altyapısında yıllar içinde ortaya konulan emeği farklı disiplinler üzerinden anlatan sergi, yalnızca fiziki yatırımları değil, bu yatırımların arkasındaki planlama, kararlılık ve sürekliliği de yansıttı. Sergide yer alan eserler, bölünmüş yol hamlesinin kilometrelerle sınırlı kalmadığını; estetik, teknik ve kurumsal bir birikimle şekillendiğini ortaya koydu.

