İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7895
  • EURO
    9,1416
  • ALTIN
    472.589
  • BIST100
    1133.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kilosu 100 liradan alıcı buluyor... Obruk Peyniri mağaralardan çıkarılmaya başlandı
Güncel

Kilosu 100 liradan alıcı buluyor... Obruk Peyniri mağaralardan çıkarılmaya başlandı

Mersin'in Mut ilçesinde, geleneksel yöntemlerle üretilen 'Kızılova Yaylası Obruk Peyniri' olgunlaşması için 5 ay bekletildiği mağaralardan çıkarılmaya başlandı. Obruk peyniri üreticilerine bereketli bir yıl olmasını dileyen Kaymakam Muammer Köken, ürünün kilogramının ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu aktardı.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:27
ABONE OL

İlçede düzenlenen obruk peyniri çıkarma etkinliğine Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile diğer ilgililer katıldı.

Sarp kayalar arasında kurulan çelik halat yardımı ile obruklardan çıkarılan peynirler, 5 aylık lezzet yolculuğunu tamamladı.

Kaymakam Köken, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ve nisan aylarında obruklara konulan peynirlerin yaklaşık 5 ay dinlenerek olgunlaştığını söyledi.

Obruk peyniri üreticilerine bereketli bir yıl olmasını dileyen Köken, ürünün kilogramının ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu aktardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.