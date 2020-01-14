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İstanbul Valiliği: Kayıp bir balıkçının cesedine ulaşıldı

İstanbul Valiliği Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı teknesinde bulunan balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

İHA14.01.2020  14:14 - Güncelleme: 14.01.2020  14:25

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