29 Eylül 2020 Salı 11:10 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:10

Kim Kardashian, Azerbaycan Ermenistan olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki topladı. Ermeni kökenli ünlü yıldız, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etti. Kim Kardashian Türkiye için de küstah bir açıklamada bulundu. Show Tv sunucusu Ece Üner ise verdiği zekice cevapla gönüllerde taht kurdu. Peki Kim Kardashian Türkiye için ne dedi? İşte Kim Kardashian'ın Türkiye haklkında yaptığı açıklama.

Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki topladı. Ermeni kökenli ABD vatandaşı olan Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etti. Kim Kardashian, Türkiye için de haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Reality show yıldızı, tepki çeken paylaşımlarında Ermenistan'ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE UYARILMALI”

Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullandı.

Ermenistan’ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan’ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.

“Bakü’ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan’a ABD askeri yardım durmalı” diyen Kardashian, Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

TEPKİ YAĞDI!

Kardashian’ın paylaşımlarının altına ise binlerce tepki mesajı geldi. Türk sosyal medya kullanıcıları İngilizce tweet’lerle Kardashian’a tepki gösterdi.

ECE ÜNER'DEN KİM KARDASHİAN'A TARİHİ CEVAP'

Kim Kardashian'ın Türkiye için yaptığı skandal açıklamalarına SHOW Ana haber spikeri Ece Üner'den yanıt geldi. Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner’in Kardashian’a verdiği cevap büyük beğeni topladı.





Ece Üner, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba" dedi.

Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’dan Azerbaycan ve Türkiye hakkında skandal bir çıkış geldi. Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıyı yok sayan Kardashian, Azerbaycan’ın ‘savaş propagandası’ için sosyal medyayı bloke ettiğini öne sürmüştü.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Ermeni asıllı ABD'li magazin ünlüsü Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başlayıp, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı ifadeler kullanmıştı.

Kim Kardashian’dan Azerbaycan ve Türkiye hakkında skandal bir çıkış gelmiş; Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıyı yok sayan Kardashian, Azerbaycan’ın 'savaş propagandası' için sosyal medyayı bloke ettiğini öne sürmüştü.