Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten ne kadar kazandı?

Bu akşam Atv ekranlarında yeni sezonu ekranlara gelecek olan Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler kesilecek. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru heyecanı yaşanacak. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de son soruya ulaşan Arda Ayten bu akşam adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Arda Ayten henüz 19 yaşında ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve Arda Ayten hakkında tüm merak edilenler sizlerle...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU HEYECANI!

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

Geçtiğimiz sezon 1 Milyon değerindeki final sorusnunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, 5 Ekim Cumartesi akşamı adını "Kim Milyoner İster?" tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi?

Cevabı bu akşam ATV'de.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ARDA AYTEN NE KADAR KAZANDI?

Bu akşam 1 milyonluk soruyu yanıtlayacak olan Arda Ayten'in ne kadar kazandığı ise yeni bölümün ardından belli olacak.

ARDA AYTEN KİMDİR?

1 milyon TL değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan üniversite öğrencisi Arda Ayten ile ilgili aramalar da yoğunlaşıyor. 19 yaşında İskenderun’da oturan Arda Ayten, annesine bakıyor. Arda Ayten'e, doktor olan teyzesi de yardım ediyor.

Çok fazla masrafı olmadığını ve en çok kitaplara masraf yaptığını anlatan Arda Ayten, bu yıl toplamda 100'den fazla kitap okuduğunu da belirtti.