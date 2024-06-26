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  • ''Kim şikayet etti beni'' dedi, ortalık karıştı! ''Gürültü'' kavgasında silahlar çekildi
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''Kim şikayet etti beni'' dedi, ortalık karıştı! ''Gürültü'' kavgasında silahlar çekildi

Kağıthane'de bir bina sakini, karşısındaki iş yerini gürültü nedeniyle şikayet edince taraflar sokakta birbirine girdi. Kavganın büyümesi üzerine iş yeri sahibi karşı tarafa çektiği silahı iş yerine sakladı. Polis ekipleri kendilerine de direnen tarafları biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Silahın saklandığı iş yerine de giren polis, içeride silah ve kılıç ele geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren ve 5 kişinin gözaltına alındığı kavga kameralara yansıdı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
''Kim şikayet etti beni'' dedi, ortalık karıştı! ''Gürültü'' kavgasında silahlar çekildi
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Olay, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir binada yaşayan Orhan A., karşısındaki oto yıkama dükkanı hakkında gürültü geldiği sebebiyle hem olay öncesinde hem de akşam saatlerinde polise ihbarda bulundu. Şikayetin komşusu tarafından yapıldığını öğrenen iş yeri sahibi Yavuz G. sokağa çıkarak, "Kim şikayet etti beni, erkekse insin aşağıya" diyerek bağırdı.

ŞİKAYETÇİ OLAN ADAMA SALDIRIP SİLAH ÇEKTİLER

Bunun üzerine şikayet eden adam sokağa inerek Yavuz G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tekme-tokat birbirine girdi. O esnada Yavuz G., karşı tarafa silah çekti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören Yavuz G. silahını iş yerine saklayarak kepengini de kapattı.

POLİS BİBER GAZI SIKARAK TARAFLARI AYIRDI

Olaylar durulduğu esnada Yavuz G. ve akrabaları Eren K., Hamis K. isimli kadın ve kadının gelini tekrardan şikayetçi olan adama saldırdı. Kağıthane polis ekipleri yeniden kavgaya tutuşan tarafları biber gazı sıkarak ayırdı. Sokağın karıştığı kavga ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri, Yavuz G.'den silahı sakladığı iş yerinin kepengini açmasını istedi.

İŞ YERİNDEN SİLAH VE KILIÇ ÇIKTI, 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Ancak Yavuz G., kepengi açmayarak polise direnmesi üzerine ortalık bir kez daha karıştı. Tarafların biber gazıyla etkisiz hale getirildiği olayda, iş yerine girmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O esnada gelen bir iş yeri çalışanı kepengi açtı. Polis ekipleri iş yerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramalarda tabanca ve kılıç ele geçirirken, gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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