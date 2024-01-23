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Güncel

Kimliği belirsiz kişilerce güzellik merkezine silahla ateş açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde güzellik merkezine silahla ateş edildi.

IHA23 Ocak 2024 Salı 08:59 - Güncelleme:
Kimliği belirsiz kişilerce güzellik merkezine silahla ateş açıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, bir güzellik merkezinin önünde duran araçtan bir güzellik merkezine silahla ateş edilirken, olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezi önünde duran otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde güzellik merkezine silahla ateş edildi. Silahtan çıkan 3 kurşun iş yerinin camlarına isabet ederken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis, sokakta 5 boş kovan olduğunu belirledi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

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