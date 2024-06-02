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Güncel

Kimliğini unutan öğrenciyi okul müdürü sınava yetiştirdi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

AA2 Haziran 2024 Pazar 12:31 - Güncelleme:
Kimliğini unutan öğrenciyi okul müdürü sınava yetiştirdi
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LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

Kız öğrencinin ailesine ulaşan okul müdürü Ferit Güdün, kimliğin getirilmesini istedi.

Ailenin gecikmesi üzerine öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren Güdün, geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı.

Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı.

Güdün, sınava giren çocukları için okul çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

  • LGS merkezi sınav
  • Mersin Yenişehir
  • kimlik unutma

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