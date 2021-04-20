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Kimlik değişimi için geldiği Göç İdaresi'nde koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi: Yurda yerleştirildi

Aksaray'da Afganistan uyruklu Dost Muhammed O. (26), kimlik değişimi için gittiği Göç İdaresi Müdürlüğü'nde HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

DHA20 Nisan 2021 Salı 15:50 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 15:50
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Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne kimlik değiştirmek için gelen Afganistan uyruklu Dost Muhammed O.'nun bina girişinde görevliler tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu belirlendi. Karantinayı ihlal eden Afgan için filyasyon ekiplerine haber verildi.

Karantinası bugün başladığı belirlenen Dost Muhammed O., KYK yurduna yerleştirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 lira da idari para cezası uygulanan Dost Muhammed O., 'Beraber kaldığım arkadaşım pozitif çıkmıştı. Ben de kimlik kartımı değiştirmeye gelince riskli çıktım ve beni de kuralları ihlal ettiğim için yurda karantinaya aldılar" dedi.

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