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Kimlik kartında yeni dönem!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklerde yeni döneme geçileceğini belirterek, e-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağını açıkladı. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. Bu düzenlemeyle birlikte aynı zamanda e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

26 Kasım 2021 Cuma 09:36 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 09:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin gerçekleştirdiği sunumda çipli kimliklere e-imzaların da entegre olacağını kaydetti.

Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu.

E-MÜHÜR UYGULAMASINA DA GEÇİLECEK

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak olurken, böylece iş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte aynı zamanda e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak. Ayrıca elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek.

PEK ÇOK İŞLEMDE KOLAYLIK

Yeni düzenlemeyle vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek.

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