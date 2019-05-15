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Kimlik soran sivil polisi, husumetlisi zannedip, şehit etmiş

Kayseri'de kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis İlhan Odabaşı'nı (41), av tüfeği ile başından vurarak şehit eden Mustafa Develi (38) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, tutuklu sanık Develi'nin ifadesinde, polis memurunu daha önceden husumetli olduğu kişi zannederek, vurduğunu söylediği yer aldı.

  • DHA
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Olay, 5 Şubat gecesi saat 23.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Ş.K., devriye görevine çıktı. Bu sırada şüphelendikleri Mustafa Develi'yi, durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Develi kaçmaya başladı. Polis memurları da peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Develi, montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti.
 
Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, ağır yaralandı. Odabaşı, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.
 
ŞEHİT ODABAŞI'NI HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİ ZANNETMİŞ
 
Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalanan Mustafa Develi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mustafa Develi hakkında, 'kamu görevlisini kasten öldürme', 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama', 'silahla kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
 
İddianamede, tutuklu sanık Develi'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, polis memuru İlhan Odabaşı'nı daha önceden husumetli olduğu kişi zannettiğini, aracın da aynı kişiye ait araç olduğunu düşündüğünü, bu nedenle ateş ettiğini söylediği yer aldı.
 
Mustafa Develi, önümüzdeki günlerde hâkim karşına çıkacak.
 
Öte yandan Mustafa Develi hakkında, 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'cinsel taciz', 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme' gibi suçlardan 17 farklı dosya olduğu öğrenildi.

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