Kimmiş yalancı? Kılıçdaroğlu'nun itirafına rağmen Özgür Özel THK yalanına devam etti

5 Ağustos 2021 Perşembe 16:26 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 17:41

Gelen son verilere göre, 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındı. 5 ilde 12 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangınlarla mücadelede, 20 uçak 850 arazöz, yüzlerce iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle tüm kamu kurumları seferber olurken, ülkemizin ormanlarını korumak için bir çok dernek de gece gündüz çalışıyor.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm çaba ve imkanlarla devam ederken, fondaş medya, sosyal medya provokatörleri ve bazı CHP'liler destek yerine algı operasyonu peşinde koşuyor.

CHP ve fondaş medyanın her yangında sarıldığı 'Türk Hava Kurumu uçakları' yalanı, yeniden ısıtılarak kamuoyuna sunuluyor.

Ancak, THK konusunda yalan söyleyen CHP'liler, bu kez hem kendilerini hem de birbirilerini yalanladı.

KİMMİŞ YALANCI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grupbaşkanvekili Özgür Özel gibi birçok isim, THK'nın uçaklarının 'kullanılamaz halde olduğu' yönündeki açıklamalar için, 'yalan' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yalancılıkla itham eden Özel, 'Tarım Bakanının THK'nın uçakları iş görmez yalanına aldanmayın.' ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, İspanya'dan alevlere müdahale için Türkiye'ye yardıma gelen uçaklara ilişkin "İspanya'dan uçak bulduk diyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır." iddiasında bulundu.

Ancak, THK ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusuna, "Hayır, şu anda yok" yanıtını verdi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özel'in 'THK'nın uçakları, İspanya'nın uçakları ile aynı' yalanını da, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüyle çürüttü.

Varank paylaşımında, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" ifadelerini kullandı.

NUH ALBAYRAK, THK'YI BU HALE GETİRENLERİ BİR BİR ANLATMIŞTI

Star Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, CHP'nin THK yalanına ilişkin kaleme aldığı yazıda, kurumun içinde bulunduğu durumun sebebini, şu ifadelerle gözler önüne sermişti.

'...CHP zihniyetinin kimseye kaptırmadığı THK'nın yaptığı hiçbir hizmet yoktu ama bu kadar gelire rağmen, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıp duruyordu. 2009'da başkan olan emekli Tümgeneral Osman Yıldırım döneminde, 17 bankadan alınan 800 milyon lira kredi sebebiyle bütün taşınmazlara ve uçaklara ipotek kondu. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle tutuklanan Osman Yıldırım, THK'yı cezaevinden yönetmeye(!) devam etti. Bataklığın her gün biraz daha derinleşmesi üzerine kurum, 2018 yılında devletten "kayyum" istedi. 1,8 milyar liraya yükselen borç yapılandırıldı.'

THK önce kendi yangınını söndürsün