Kimse gözlerine inanamadı! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yaşındaki erkek çocuk, evde oynadığı sırada mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek, aileleri uyardı.