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Kimse gözlerine inanamadı! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı

Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından yuttuğu 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Kimse gözlerine inanamadı! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı
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Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yaşındaki erkek çocuk, evde oynadığı sırada mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla hastaneye başvurdu.

OPERASYONLA ÇIKARTILDI

Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

AİLELERE UYARI

Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek, aileleri uyardı.

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