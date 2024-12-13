Kimse gözlerine inanamadı! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yaşındaki erkek çocuk, evde oynadığı sırada mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla hastaneye başvurdu.OPERASYONLA ÇIKARTILDI
Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.AİLELERE UYARI
Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek, aileleri uyardı.