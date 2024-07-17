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  • Kimse gözlerine inanamadı! Kilo şikayetiyle hastaneye gitti rahminden 5,5 kilo kitle çıktı
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Kimse gözlerine inanamadı! Kilo şikayetiyle hastaneye gitti rahminden 5,5 kilo kitle çıktı

Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Kimse gözlerine inanamadı! Kilo şikayetiyle hastaneye gitti rahminden 5,5 kilo kitle çıktı
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Kentte yaşayan 45 yaşındaki M.U., karın ağrısı şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne gitti. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz tarafından ameliyata alınan kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Akyüz, hastanın kilo aldığını zannederek, muayene durumunu geciktirdiğini belirtti. Akyüz, "Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir. Bunlar sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla 'kadın hastalıkları' yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir" dedi.

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