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Güncel

Emlakçıda bulunan 314 tüp kobra zehrine kimse sahip çıkmadı

Adana polisinin bir emlakçıya yaptığı baskında piyasa değeri 3.5 milyon lira olan kobra zehri bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi10:13 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:20

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlak ofisine operasyon düzenledi. 314 tüp kobra yılanı zehri bulunan iş yerindeki H.K, M.Ş.E, O.U. ve U.Y. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edilen şüphelilerin, yaklaşık bir yıl önce zehri iş yerine bıraktığını iddia ettikleri M.E. de ekiplerce yakalandı.

Tüpler, incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Kobra yılanı zehrinin, kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı bildirildi.

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