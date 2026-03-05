Kimsenin cesaret edemediğini yapmıştı! Kahraman işçi o bebekle buluştu

Yangın, 2 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede üst katlara sıçrayınca 13'üncü katta bulunan baba ile 19 aylık bebeği mahsur kaldı.

O sırada yan apartmana eşya taşımak için gelen yük asansörü binaya yaklaştırıldı. Ancak yoğun duman ve alevler nedeniyle kimse yük asansörüne binip yukarı çıkmaya cesaret edemedi. Kucağındaki bebeğiyle çaresizce bekleyen baba yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar da endişeli gözlerle gelişmeleri izledi.

Bu sırada yakındaki bir inşaatta iskele ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Muhammet Figen, bebeği görünce hiç düşünmeden yük asansörüne binerek 13'üncü kata çıktı. Figen, mahsur kalan baba ve bebeği alarak yük asansörüyle aşağı indirdi.

Yangından günler sonra Muhammet Figen, kurtardığı baba Mehmet Güzel ve 19 aylık Muhammed Alparslan Güzel ile bir araya geldi. Figen, küçük bebeği kucağına alıp öperek sevdi. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Yaşadıklarını anlatan Muhammet Figen:

"Bebeğin iyi olması beni çok mutlu etti. Bebeklere karşı zaafım var, ben de ailemi küçükken kaybetmiştim. O nedenle bebek gördüm mü dayanamıyorum. Abiler de çocuğunu kaybetmesin diye elimden geleni yaptım. Benim ablamın da 20 yıldır çocuğu olmuyor, o nedenle bebeklere karşı ayrı bir zaafımız var" dedi.

Baba Mehmet Güzel (38) ise Figen'e minnettar olduklarını belirterek, "Allah razı olsun ondan, iyi ki varmış, iyi ki yakınlarımızdaymış. Yoksa şu an hayatta olmayabilirdik. Kimse cesaret edip yukarı çıkamamıştı. O olmasa belki şu anda hayatta olmayacaktık" diye konuştu.