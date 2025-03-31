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Kimsesiz hayırseverden anlamlı bağış! Vefatının ardından üstünde çıktı

Amasya'da hastanede hayatını kaybeden ve kimsesi olmadığı öğrenilen 70 yaşındaki Yaşar Uzun'un üzerinden çıkan notta evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Uzun'un sevilen bir kişi olduğunu anlatan komşuları, 'Evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış. Anlamlı bir bağış yapmış. Bayram gününe denk gelen anlamlı bir günde vefat etti' diye konuştu. Kimsesiz hayırsever son yolculuğuna uğurlandı.

IHA31 Mart 2025 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Kimsesiz hayırseverden anlamlı bağış! Vefatının ardından üstünde çıktı
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Hayatını kaybeden hastanın üstündeki notta vasiyeti çıktı: Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Kimsesiz adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan Uzun'un eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış ve "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu. Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki paranın cenaze masraflarında kullanılmasını istediği belirtildi. Ayrıca Uzun'un, miras bırakmış olduğu bu varlıkları Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı da notta yer aldı. Uzun'un cenazesi, görevli personel tarafından belediye gasilhanesine taşındı. Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanede kılınması yerine şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenmesi talimatı verdi. Cenazeye de katılıp Uzun'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Bakan, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ve komşuları tarafından Memidede Mezarlığına defnedilen Uzun'un sevilen bir kişi olduğunu anlatan komşusu İbrahim Öksüz, "Evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış. Anlamlı bir bağış yapmış. Bayram gününe denk gelen anlamlı bir günde vefat etti" diye konuştu.

  • Yaşar Uzun
  • Mehmetçik Vakfı bağışı
  • Kimsesiz hayırsever

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