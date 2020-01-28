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Kimsesiz kadın elindeki son parayı depremzedeler için gönderdi

Siirt'te yalnız yaşayan Ayşe Çiftçi (65), battaniye ve 100 lirasını depremzedeler için bağışladı.

AA28.01.2020  17:23 - Güncelleme: 28.01.2020  17:23

Alan Mahallesi'nde oturan Çiftçi, Türk Kızılay Siirt Şubesinin Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destekte bulundu.

Eşini geçen yıl kaybeden ve çocuğu olmadığı için tek başına yaşayan Çiftçi, depremzedelerin üşümemesi için battaniye ile 100 lirayı Kızılay görevlilerine teslim etti.

Çiftçi, imkanları çerçevesinde yardım yaptığını belirterek, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem hepimizi üzdü. Televizyonda yardım kampanyası başlatıldığını duydum. Ben de daha kendim için aldığım ve hiç kullanmadığım evdeki tek battaniye ile 100 lirayı depremzedelere verdim. Allah bir daha bu acılara yaşatmasın." dedi.

Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, Çiftçi'nin yardımının anlamlı olduğunu belirterek, "Küçük bir yardımın bizim için çok anlamı var. Evdeki tek battaniyesini ve avucundaki son parayı veren Ayşe teyzemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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