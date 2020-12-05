Kimsesizlerin kimsesi 'Oya Anne' 82 yaşında hayatını kaybetti

DHA 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:24

Koronavirüse yakalanan ve 15 gün önce virüsü atlatan 82 yaşındaki Oya Kayacık, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kimsesiz çocukların Oya annesi, ömrünü geçirdiği Kasımpaşa Çocuk Yuvası'ndan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda seveni katıldı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Oya Kayacık, 60 yıldır yaşadığı Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda helallik alınmasının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.