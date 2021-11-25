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  • 'Kimsin' diye sorduğu kurye tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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'Kimsin' diye sorduğu kurye tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Düzce'de kurye Mert Ç., sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu'nu çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:09
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Olay, gece yarısı sıralarında Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gaziantep Caddesi'ndeki bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı. Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan Beşiroğlu'nun komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mert Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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