4 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

Kimya fabrikasında patlama: 2 ölü

Kocaeli'de kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.

4 Ekim 2025 Cumartesi 12:04
Kimya fabrikasında patlama: 2 ölü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

