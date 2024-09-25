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Kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 06:32 - Güncelleme:
Kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
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Hatip Mahallesi'nde kimyasal maddeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, depo ve yangının sıçradığı bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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