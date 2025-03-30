"Suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklu yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Trabzon'da bayram namazının ardından gazetecilere konuştu.

Bahse konu olaylara dair "şiddetle" devam ettirdiği bir duasının olduğunu söyleyen Hasan İmamoğlu, 'dua' diyerek beddua etti.

Hasan İmamoğlu kameralar karşısında, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" ifadeleri ile kin dolu sözler sarf etti.

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