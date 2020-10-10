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  • Kına gecesi kana bulandı! Maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
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Kına gecesi kana bulandı! Maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı

Şanlıurfa'da, kına gecesinde havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermi, davetlilerden Adnan İmamoğlu'na (25) isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise tabancayı ateşleyen A.İ.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:13
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Olay, dün akşam Hilvan ilçesine bağlı Başveren Mahallesi’nde düzenlenen kına gecesinde yaşandı. Kına gecesine katılan A.İ.'nin art arda havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, davetlilerden Adnan İmamoğlu'nun göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İmamoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İmamoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adnan İmamoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekipleri ise tabancayı ateşleyen A.İ.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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