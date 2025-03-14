Kınalı keklik avcılarına 402 bin lira ceza kesildi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personeli, Iğdır genelinde farklı zamanlarda gerçekleştirdikleri saha denetimleri ve koruma kontrol faaliyetleri sırasında, canlı mühür ve tuzakla yasa dışı olarak kınalı keklik avı yapan 8 kişiyi tespit etti.

Yapılan denetimlerde, bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplamda 402 bin 825 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu, canlı olarak ele geçirilen 15 kınalı keklik, gerekli rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra doğaya salındı.