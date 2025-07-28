Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan seyir halindeki lüks bir yatta 25 Temmuz'da yangın çıktı. Alev alev yanan yatta bulunanlar kendini can havliyle denize attı. Sahil güvenlik botunun olay yerine gelmesiyle teknedeki 16 kişi son anda kurtarıldı.

Yanan tekne ile ilgili sosyal medyada yayılan bir görüntü ise büyük tepki çekti. Yanan teknenin yolcularının kendilerini denize attığı ilk anlarda bir gezi teknesinin çok yakından geçtiği görülen görüntülerde yolcuların yardım talebinin kaptan tarafından reddedildiği duyuluyor.

KAPTANDAN VİCDANSIZLIK

Kendini denize atan kazazedelerin kendilerine doğru yüzerek çırpındığını gören tur teknesindeki yolcular 'Kaptan yardım istiyorlar, yardım edelim, can simitlerini atalım' diyor. Ancak teknenin kaptanı yanan teknedekileri yanaşıp denizdekileri kurtarmak bir yana can simidi atılmasını bile engelliyor. Görüntülerde kaptanın "Yardım çağırdım geliyor" demekle yetindiği duyuluyor.