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Kınık'ta, CHP'li 4 belediye meclis üyesinden istifa

İzmir'in Kınık ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Sema Bodur ile anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen 4 belediye meclis üyesi görevlerinden istifa etti.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
Kınık'ta, CHP'li 4 belediye meclis üyesinden istifa
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Edinilen bilgiye göre, CHP'li Belediye Başkanı Sema Bodur ile anlaşmazlık yaşayan CHP'li belediye meclis üyeleri Mustafa Göl, Bayram Özer, Serkan Selvi ve Ergin Şahan istifa kararı aldı. Kınık CHP İlçe Başkanlığı'na giderek istifalarını partiye bildiren üyeler, Belediye Başkanı Sema Bodur'un uygulamaları hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Üyelerin Bodur'un yönetim şekli ve uygulamaları hakkında olumsuz görüş bildirdiği öğrenildi. Parti yönetiminin, üyelerden istifalarını geri çekmeleri için yürüttüğü çabaları ise sonuç vermedi.

Bu arada, bazı meclis üyelerinin partinin resmi sürecini beklemeden e-Devlet üzerinden istifalarını gerçekleştirdikleri iddia edildi.

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