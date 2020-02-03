03.02.2020 10:36 - Güncelleme: 03.02.2020 10:36

KİPTAŞ depreme dayanıklı konut kampanyası nedir? KİPTAŞ Evleri fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. KİPTAŞ; Çatalca’dan 5. Levent’e 6 farklı projede bulunan 272 daireyi, öncelikle İstanbul’da riskli yapı raporlu evlerde oturan mülk sahipleri için satışa çıkarıyor. KİPTAŞ; kampanya kapsamında, muhtelif bölgelerde, 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 272 daire satışa sunacak. KİPTAŞ Evleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KİPTAŞ DEPREME DAYANIKLI KONUT KAMPANYASI NEDİR?

KİPTAŞ; Çatalca’dan 5. Levent’e 6 farklı projede bulunan 272 daireyi, öncelikle İstanbul’da riskli yapı raporlu evlerde oturan mülk sahipleri için satışa çıkarıyor.

KİPTAŞ; kampanya kapsamında, muhtelif bölgelerde, 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 272 daire satışa sunacak.

KİPTAŞ EVLERİ FİYATLARI NE KADAR?

Kampanya kapsamındaki dairelerin fiyatı 185 bin liradan başlıyor. Peşin alımlarda %10 olmak üzere, değişen peşinat tutarına göre farklı indirim oranları bulunuyor. 24 ay vade farksız, 36, 48 ve 60 ay için 0.75 faiz oranı ve banka masrafsız sabit ödeme imkanı sağlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KİPTAŞ depreme dayanıklı konut kampanyası için başvurular 3 Şubat – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Kampanya kapsamında; 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren, İstanbul’da oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak.