Kiptaş'ın 100 kişilik VIP listesinden Adem Soytekin çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ağı çözülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olan Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat'ın Satın Alma Müdürü Volkan Bilge, CHP yandaşlarının Kiptaş üzerinden nasıl zengin edildiğini anlattı.

Kiptaş'ın Pendik Arkatlı Evleri projesinde 100 kişilik VIP liste oluşturulduğu ve bu kişilerin daireleri yarı fiyatına, bazılarının da üçte biri ya da dörtte biri fiyatına aldığını ortaya çıkarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verip aynı projede kendisinin de 3 daire aldığını söyleyen Bilge, yarı fiyatına daire verilenler hakkında dikkat çeken beyanlarda bulundu.

EVLER ADEM'İN

Yeni Şafak'ın haberine göre, Adem Soytekin'in etrafında bulunan şahısların Pendik Arkatlı projesinde ev sahibi olduğu bilgisini veren Bilge, bu kişilerin inşaat başlamadan daireleri aldığını söyledi. Bu projede kendi adına kayıtlı 3 daire olduğunu itiraf eden Bilge, dairelerin aslında Soytekin'in olduğunu ve parasını onun ödediğini söyledi: "Bir çalışanı olarak benim üzerime Pendik Arkatlı Evleri'nden 3 daire satın aldı. Resmiyette dairelerin noterde yapılan satış vaadi sözleşmesi benim üzerime gözüküyordu. Ödemeleri Adem Soytekin Asoy İnşaat hesaplarını kullanarak bana yapıyordu. Benim hesabıma gelen para, herhangi bir müdahalem olmadan talimat ile direkt Kiptaş hesaplarına geçiyordu."

2 İŞ TAKİPÇİSİ VAR

Kiptaş'tan daire alımıyla ilgili tüm işlemlerin Serpil Altıntaş ve Altan Gözcü tarafından takip edildiğini ifade eden Bilge, söz konusu 3 daireyi hiçbir müdahalesi olmadan Altıntaş tarafından satın aldırıldığını anlattı: Projenin başladığı tarihlerde Serpil Altıntaş şirkette yanıma geldi. Benden evrak imzalamamı istedi. Ne olduğunu sorduğumda üzerime daire alınacağını söyledi. İşimi kaybetme kaygım nedeniyle sorgulamayıp söyleneni yaptım. Kiptaş'tan topraktan ucuz daire alınması modelini Gözcü'den duydum. Şirket çalışanlarının ya da Soytekin'in yakınları adına alımlar yapıldığını bildirdi. Soytekin'in eski eşi, kardeşleri ve aile bireyleri adına topraktan daireler alındı.

İŞTEN ÇIKINCA DEVRETTİ

2017-2024 yılları arasında Asoy İnşaat'ta çalışan Bilge, Adem Soytekin'in kendisine kötü davrandığını, birkaç kez istifasını ilettiğini ancak ayrılmasının engellendiğini kaydetti.

13 Mart 2024'teki tartışmadan sonra şirketten ayrıldığını belirten Bilge, projede kendi adına alınan A1 blok 12 numaralı bağımsız bölüm, A1 blok 13 numaralı bağımsız bölüm ile A1 blok 8 numaralı bağımsız bölümü 14 Mart 2024'te Adem Soytekin'in kardeşi Kemal Soytekin ve Yusuf Küçüköksüz'e ait Ayeks İnşaat'a bedelsiz olarak devrettiğini söyledi.

BAVULLARLA PARA GELİRDİ

Volkan Bilge ifadesinde, 2021-2022 yıllarında Sulkar İnşaat'ın, İstanbul Dijital Medya A.Ş.'den 35 araçlık kiralama ihalesi aldığını ve bu araçların alım-tadilat süreçlerini kendisinin yürüttüğünü anlattı: Beylikdüzü Skyport'taki Asoy İnşaat ofisine bavullarla birçok kez para getirildiğine şahit oldum. Paralar Serpil Altıntaş'a teslim ediliyordu. Nereden geldiğini ve kaynağını bilmiyorum ama kayıt dışı olduğunu biliyorum.

İBB'deki vurgunda 100 kişilik VIP liste! Savcılık harekete geçti

İtirafçı Soytekin: Sistemin kurucusu İmamoğlu

"Eko-Sistem"de büyük oyun! Kirli paraya "dokunulmazlık" koruması