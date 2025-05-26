İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2025 Pazartesi / 29 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0282
  • EURO
    44,5993
  • ALTIN
    4192.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KİPTAŞ'ta dönen dolapların ses kaydı çıktı: Bugün buraya kayyum atarlar
Güncel

KİPTAŞ'ta dönen dolapların ses kaydı çıktı: Bugün buraya kayyum atarlar

İBB'ye yönelik ‘mali suçlar' soruşturmasında gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı. Kurt'un ses kaydında 'Bugün buraya kayyum atarlar. Çünkü gelmeyen işin ödemesini yaptım' dediği görüldü.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
KİPTAŞ'ta dönen dolapların ses kaydı çıktı: Bugün buraya kayyum atarlar
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük tespit edildi. Aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

KİPTAŞ'la iş yapan iş adamlarının da olduğu ortamda çekildiği iddia edilen ses kaydında Ali Kurt olduğu belirtilen kişinin "Şunu söylemek de haksızlık ya. 'KİPTAŞ önünü kesti, KİPTAŞ yardımı etmedi.' Ezbere böyle konuşmak. Bu haksızlık yani. Ya belgeler orada, bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugün buraya kayyum atarlar. Vallahi billahi. Bu işi feshederler, teminatlarınızı yakarlar, bize de zimmet çıkarırlar. Çünkü gelmeyen işin ödemesini yaptım. Kadir abi, sen şimdi 'Önümü hiç açmadın, önümü tıkadın.' diyorsun da senin hayatında herhalde hiç önünü tıkamamışlar." dediği görüldü.

Kim olduğu belirtilmeyen bir başka kişinin ise Kurt'a, "1 kuruş almadan 26 milyon ödeme yaptık" diye yanıt verdiği ifade edildi.

Ses kaydının devamında ise Kurt, "Çek gelmeden ödeme yaptım mı, yapmadım mı? Ben şu an İhale Kanunu'na muhalefetten.. Bak şu gün fişi çekseler, 26 milyon zimmetim var. Kusura bakmayın da 'Risk almadın, sorumluluğa girmedin.' diyemezsin. Şu an fişi çekseler umarım aynı koğuşa düşeriz yani" diyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.