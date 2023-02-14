Kira fırsatçıları iddiası: İnceleme başlatıldı

Deprem mağdurları ev bulmak için gittikleri Elazığ'da, hem ev bulamamaktan, hem de bir anda yükselen kiralardan şikayetçi.

Elazığ'a giden depremzedeler, deprem öncesinde 800 lira olan bir dairenin fiyatının neredeyse 4 katı arttığını belirtirken, daha önce bir rakamda anlaştıkları ev sahiplerinin de fikir değiştirdiğini söylediler.

NTV'de yer alan habere göre, Elazığ Valiliği şikayetler üzerine çalışma başlattı. Mağduriyet yaşayanların şikayet başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi üzerinden iletmeleri istendi.