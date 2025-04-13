İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kira kavgası cinayetle sonuçlandı: Av tüfeğiyle katletti
Güncel

Kira kavgası cinayetle sonuçlandı: Av tüfeğiyle katletti

Konya'nın Meram ilçesinde dönerci işleten kiracı, iş yeri sahibi Muammer Tutar'ı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Kira kavgası cinayetle sonuçlandı: Av tüfeğiyle katletti
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • konya
  • silahlı kavga
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.