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Kıraathaneye koronavirüs baskını

İstanbul Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında kıraathane içerisinde bulunan kısıtlamaya ve sosyal mesafeye uymadığı belirlenen 13 kişiye 45 bin 97 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

DHA15 Haziran 2021 Salı 09:15 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 09:15
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Polis ekipleri, 13 Haziran Pazar günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kıraathanenin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe uymayan 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 45 bin 97 lira para cezası kesilirken, kıraathanenin faaliyetlerine geçici olarak son verildi. Kıraathaneye yapılan baskın kameralarca görüntülendi.

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