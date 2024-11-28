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  • Kiracı-ev sahibi kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
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Kiracı-ev sahibi kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var

Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
Kiracı-ev sahibi kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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